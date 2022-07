Gwiezdne wojny. Zaskakujący finał spotkania gwiazdy z czarną dziurą

To wyjątkowe spojrzenie na rozerwanie gwiazdy wyjaśnia, dlaczego astronomowie nie widzieli dużych ilości wysokoenergetycznych promieni rentgenowskich z takich procesów. Ciekawe jest odkrycie zachowania całości materii. Jak podkreślają naukowcy, badanie spolaryzowanym światłem faktycznie pomaga zdobyć nową wiedzę o rozkładzie materii podczas podobnych kosmicznych zjawisk. To cenne narzędzie do mapowania Wszechświata i zbudowania "tomograficznego" obrazu zdarzeń, nawet rozgrywających się w odległej galaktyce.