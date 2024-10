Gwałtowna zmiana w pogodzie. IMGW ostrzega

Pogoda w czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 22 st. C, w rejonach podgórskich miejscami około 15 st. C, ale na Podkarpaciu na skutek efektu fenowego cieplej, lokalnie do 24 st. C.