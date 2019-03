Gwałtowna zmiana pogody. Śnieg i grad. Temperatury na minusie

Do Polski wróciła zimowa pogoda. Na termometrach temperatura na minusie, na drogach zrobiło się biało. Spadnie deszcz ze śniegiem, śnieg, a nawet grad.

Ponadto na początku tygodnia ochłodzi się i do wtorku temperatura wahać się będzie od (+3) – (+5) st. C. na północy i wschodzie do (+6) – (+7) st. C na południu i na zachodzie kraju. Od środy nieco cieplej do (+6) – (+9) st. C, a w piątek, w sobotę i niedzielę na zachodzie, południu i w centrum kraju termometry wskażą już od 10 do 15 kresek.