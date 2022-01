Gwałtowna zmiana pogody. Lepiej się przygotujcie

Pogoda w czwartek. Sztorm i zawieje śnieżne

W czwartek, czyli w święto Trzech Króli, z północy oraz z północnego zachodu zacznie napływać nad nasz kraj mroźne arktyczne powietrze. To dlatego na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Podhalu i na przedgórzach, a w pozostałych regionach niewiele ponad zero, a maksymalnie 3 st. C.