Gwałt w ośrodku dla bezdomnych. Ofiarą niepełnosprawny mężczyzna.

Gwałt w ośrodku dla bezdomnych. 55-letni Henryk G. wykorzystał nieporadność niepełnosprawnej ofiary.

Gwałt w ośrodku dla bezbronnych

Brutalny gwałt na 42-latku – okoliczności zdarzenia

Ryszard Gąsiorowski w swojej wypowiedzi oznajmił, że podejrzany wymusił stosunek stosując przemoc, poprzez używanie siły fizycznej, szarpanie, bicie w brzuch i twarz oraz liczne groźby. Pokrzywdzony był osobą niepełnosprawną, niezdolną do jakiejkolwiek obrony. Wiadomo, że 55-letni Henryk G. przyznał się do zarzucanego mu czynu, chociaż odmówił składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Szczecinku na wniosek prokuratury zadecydował o jego tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, do gwałtów pokrzywdzonego mogło dochodzić od połowy października do 18 listopada bieżącego roku. Niepełnosprawny 42-latek przebywający w ośrodku dla bezdomnych, o przestępstwie zawiadomił kierownictwo placówki, które niezwłocznie powiadomiło policję.