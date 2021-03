Gwałt na 21-latce z Wielkopolski. Aresztowano dwóch podejrzanych

Jak donosi "Głos Wielkopolski" podejrzani to mieszkańcy Wrześni (woj. wielkopolskie). Mężczyźni mają 28 i 29 lat. Za zgodą sądu na wniosek prokuratury zostali tymczasowo aresztowani.

- Stosując przemoc doprowadzili ją do obcowania płciowego i poddania się innej czynności seksualnej. Po przesłuchaniu świadków, pokrzywdzonej, analizie dokumentacji medycznej, opinii toksykologicznych, psychologicznych obu mężczyzn zatrzymano i przedstawiono im zarzuty - poinformował w rozmowie z PAP Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Do zdarzenia miało dojść w czerwcu ub. roku we Wrześni, gdy kobieta została sama w ich towarzystwie. Zgodnie z art. 197 kodeksu karnego za gwałt podejrzanym grozi teraz od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.