Największy błąd grzybiarza. Policja wydała specjalną instrukcję

Warto zabrać też ze sobą jedzenie, ciepłe napoje oraz odzież odpowiednią do temperatury i warunków pogodowych. Do lasu nie powinniśmy wychodzić samemu, jeśli go nie znamy lub mamy słabą orientację w terenie, należy też dopilnować, aby dzieci oraz osoby starsze same nie wyruszały na grzybobranie. Dobrym nawykiem jest też poinformowanie rodziny o planowanej godzinie powrotu i miejscu docelowym wycieczki. Nie powinniśmy decydować się na wyjścia po zmroku.