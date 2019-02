Grzegorz Schetyna o Tusku: byłby najlepszym kandydatem na prezydenta

Coraz głośniej mówi się o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Wskazują na to słowa Grzegorza Schetyny, który uważa, że były premier "byłby najlepszym kandydatem, który spajałby oczekiwania poszczególnych ugrupowań i większości Polaków".

- To byłoby przypieczętowanie sukcesu obozu obywatelskiego. Kluczowe jest tutaj poczucie pełnego zwycięstwa. Wtedy mamy cztery lata na to, aby stworzyć coś co nie pozwoli na recydywę PiS - tak Schetyna argumentuje, dlaczego Donald Tusk byłyby dobrym kandydatem na prezydenta Polski.

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" szef Platformy obiecuje również, że jeżeli Koalicja Europejska wygra majowe wybory, to będzie to dobry punkt wyjścia do formułowania programu na jesień. - Jeśli będziemy w stanie osiągnąć taki kompromis, w którym każdy będzie czuć się podmiotowo i nie będzie marginalizowany, to wszystko nam się uda - podkreśla polityk.