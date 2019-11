Grzegorz Schetyna: jest drugi kandydat w prawyborach prezydenckich KO

Okazuje się, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie miała konkurencję w prawyborach. Nie tylko ona chce startować jako kandydatka KO w wyborach prezydenckich.

Powiedział, że kandydatura wpłynęła do partii we wtorek wieczorem. Nie chciał jednak zdradzić nazwiska. Decyzję o niestartowaniu w prawyborach ogłosili natomiast Bartosz Arłukowicz i Radosław Sikorski.

- W piątek odbędzie się zarząd partii. Z tego co wiem, nikt się nie zgłosił, ale we wtorek byliśmy długo w Sejmie. Może ktoś się jeszcze zgłosił - tak Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej odpowiedziała jeszcze w środę rano w TOK FM na pytanie o to, czy już można nazywać ją kandydatką Koalicji Obywatelskiej w walce o fotel prezydencki.