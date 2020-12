Grzegorz Schetyna gościem programu "Tłit"

Koalicja Obywatelska jest podzielona ws. aborcji. - Nie chcę aborcji na życzenie. Uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego co się stało, że trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób móc wrócić do kompromisu aborcyjnego. W jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie po tych blisko 28 latach funkcjonowania, bo on uchronił nas od wojny domowej dot. aborcji - mówił Grzegorz Schetyna w Polsat News.