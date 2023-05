Grzegorz Kramer po śmierci 8-letniego Kamilka. Każdy rodzic musi to przeczytać

Co na to zakonnik? "Powtórzę więc to samo: nie wolno bić żadnego dziecka (człowieka), w tym nie wolno dawać klapsów, krzyczeć czy znęcać się psychicznie nad drugim człowiekiem. Ciągle wraca ten sam problem, że są osoby, które uważają, że wiedzą, jak można uderzyć dziecko, by to nie krzywdziło. Rzecz w tym, że to 'nie krzywdziło', jest tylko w myśleniu krzywdzącego, nie ofiary" - napisał o. Kramer w długim poście w mediach społecznościowych.