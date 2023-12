Grzegorz Braun, czyli samonakręcająca się spirala nienawiści [OPINIA]

Sytuacja z Braunem – jeżeli nie zostanie rozwiązana szybko i w zdecydowany sposób – będzie się powtarzała. Za miesiąc, najdalej kwartał znów coś zniszczy, kogoś chamsko zwyzywa, w czymś przeszkodzi. A my znów będziemy szukali słów, które będą odpowiednio podsumowywały wyczyny Brauna. Znów ich nie znajdziemy, bo gdy tylko wydaje nam się, że Braun przekroczył już wszelkie wyobrażalne granice, to udowadnia on nam, że stać go na czyny znacznie podlejsze.