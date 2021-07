Gruzja. Zmarł operator pobity przez przeciwników marszu równości

Rząd Gruzji obwiniany za ataki na społeczność LGBT

Odpowiedzialnością za atak gruzińskie media i organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka obciążają rząd premiera Garibaszwiliego. - Rząd nie ogranicza się do zachęcania do przemocy wobec dziennikarzy, on jest częścią tej przemocy - powiedział w rozmowie z agencją AFP redaktor naczelny telewizji Pirweli Nodar Meladze.