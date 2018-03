Grupiński nie przejmuje się sondażami. "CBOS jak TVP"

Ostatni sondaż CBOS był dla PO miażdżący. PiS znów się umocnił, a poparcie dla PO spadło. Jednak okazuje się, że w szeregach PO istnieje proste wytłumaczenie takiego stanu rzeczy. - CBOS przestał być wiarygodny - ocenił w rozmowie z wPolityce.pl Rafał Grupiński.

CBOS jak TVP

To jednak dla Rafała Grupińskiego nie jest powód do zmartwień. W wywiadzie dla wPolityce.pl porównał CBOS do publicznej telewizji. - CBOS, który jest fundacją przy Prezesie Rady Ministrów, moim zdaniem zaczął pracować tak jak TVP - stwierdził Grupiński i dodał, że dla niego "przestał być wiarygodny".

- Moim zdaniem trzeba patrzeć na inne badania i inne pracownie w tej chwili, bo PiS czym nie zarządza, to upartyjnia. Jaką instytucję by nie wziął we władanie, to zmienia ją na swoje podobieństwo. Nie sądzę, żeby oszczędził CBOS - mówił polityk PO.