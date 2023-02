Groźny wypadek gwiazdy disco polo. Urwało mu kawałek palca

Wacław Cieślik - znany jako gwiazdor muzyki disco polo Kordian - we własnym domu doznał urazy, który będzie wymagał długiej rehabilitacji. Muzyk podczas naprawy bramy do garażu stracił część palca. W porę zareagowali chirurdzy, ale do sprawności palca Cieślika jeszcze daleka droga.