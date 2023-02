Groźnie też po wichurze. Decyzja służb w Gdańsku

Uwaga na drzewa i konary naruszone przez wichurę

"Apelujemy do mieszkańców Gdańska o zachowanie bezpieczeństwa i rezygnację z odwiedzin na nekropoliach i w parkach. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, niepozostawienia ich pod drzewami" - dodała Kiljan.