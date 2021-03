Groźny wypadek autokaru na DK8. Za Wrocławiem droga stoi

Rolantowice pod Wrocławiem - to tu w środę 17 marca doszło do groźnego wypadku z udziałem autokaru.

Rolantowice. Wypadek autokaru na DK8.

Pierwsze zgłoszenie do stanowiska kierowania we Wrocławiu wpłynęło około godziny 7:30 rano. Do Rolantowic wysłano policję, straż pożarną oraz pogotowie medyczne.

Na 101 kilometrze DK8 na odcinku między Wrocławiem a Jordanowem Śląskim doszło do zderzenia autokaru i samochodu osobowego. - Do wypadku doszło na wysokości przystanku autobusowego w Rolantowicach. Autobus i ciężarówka jechały w kierunku Kłodzka, a toyota do Wrocławia - przekazał w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" sierż. szt. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.