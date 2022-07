Groźny pożar w okolicach Londynu. Kłęby dymu nad miastem i lotniskiem Heathrow

Rezerwat Hankley Common położony jest na terenie należącym do brytyjskiej armii. Jest często wykorzystywany przez filmowców. Kręcono tam sceny do kilku filmów z serii o przygodach Jamesa Bonda, m.in. "Śmierć nadejdzie jutro" czy "Skyfall", produkcji "The King's Man" czy "Black Widow".