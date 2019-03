Groźnie na drogach. Wichura to nie wszystko

Trudne warunki jazdy na drogach północnej Polski. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla trzech województw. Alerty obowiązują do środowego przedpołudnia.

W zacienionych miejscach nawierzchnie mogą być śliskie dłużej. Także rano może być na minusie i padać deszcz oraz śnieg. Przed godz. 7 w Trójmieście i Suwałkach odnotowano -1 st. C - ostrzega TVN24.

Choć do końca tygodnia czeka nas wietrzna i mocno zmienna aura, to będzie dość ciepło - z temperaturą wahająca się od 7 do 12 stopni.