Groził, że zabije Andrzeja Dudę. 46-latek zatrzymany

Policjanci ze Staszowa zatrzymali mężczyznę, który groził pozbawieniem życia prezydentowi Polski. Pogróżki kierował za pośrednictwem numeru alarmowego. W domu 46-latka znaleziono broń gazową, na którą nie miał zezwolenia.

Gdy mężczyzna wytrzeźwieje usłyszy zarzuty kierowania gróźb pozbawienia wolności oraz nielegalnego posiadania broni. Za pierwsze przestępstwo grozi mu do dwóch lat więzienia, a za drugie do ośmiu. 46-latek wstępnie przyznał się do winy. Jak ustalili policjanci mężczyzna wcześniej kilkukrotnie próbował dodzwonić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.