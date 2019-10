Groził siekierą w Grudziądzu. Miesiąc aresztu dla sprawcy

Sąd zdecydował aresztowaniu 34-latka, który wtargnął z siekierą do sekretariatu prezydenta Grudziądza. Pijany mężczyzna groził sekretarkom - jednej z nich miał przystawić ostrze do twarzy.

Napastnik, zgodnie z wnioskiem prokuratury, miał spędzić w areszcie 3 miesiące. Sąd jednak uznał, że miesiąc wystarczy, by przeprowadzić postępowanie w tej sprawie. Areszt uznano za konieczny, bo zdaniem sądu istniała realna obawa, że mężczyzna zaatakuje ponownie.

34-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia jednej z sekretarek prezydenta Grudziądza. To przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia.

Groził siekierą w Grudziądzu. Sekretarka z ostrzem przy twarzy

Do wtargnięcia z siekierą do ratusza w Grudziądzu doszło w czwartek. Jak relacjonowali pracownicy, około godziny 13. do sekretariatu przy gabinecie prezydenta wtargnął uzbrojony mężczyzna. Chciał widzieć się z włodarzem miasta.