Groził politykowi USA. Miedwiediew dostał jasną odpowiedź

Zmanipulowane wideo. Kłamliwy atak Kremla

Przedstawiciel USA miał powiedzieć - jak sugerowało nagranie - że "Rosjanie umierają" i dodawać, że "to najlepiej wydane przez nas pieniądze". To właśnie zbitka tych fraz - jak się później okazało zmontowanych, a przez to zmanipulowanych - wywołała wściekłą reakcję Kremla.