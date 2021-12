Grozi mu 10 lat więzienia. Za atak nożyczkami

Policjanci pojechali do szpitala, by przesłuchać ofiarę - 21-letniego mieszkańca gminy Trzcianka. Mężczyzna zeznał, że kilkadziesiąt minut wcześniej na jednej z ulic Trzcianki został zaatakowany przez 5 młodych mężczyzn. Sprawcy uderzali go rękoma i kopali po całym ciele. Jeden z nich ugodził go dwukrotnie nożyczkami.