Groźby pod adresem operatora TVN. Internetowy lincz na Piotrze Wacowskim

Piotr Wacowski, operator TVN, który jest podejrzany o propagowanie nazizmu, jest linczowany w internecie. Na jego profilu na Facebooku pojawiły się groźby.

Mimo że była to prowokacja dziennikarska, Wacowski jest podejrzany o propagowanie nazizmu, za co grozi do dwóch lat więzienia . W piątek jego dom odwiedzili funkcjonariusze ABW. Wręczyli mu pismo, że 29 listopada ma się stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego.

Marek M. dodaje: "Hitler by cię debilu w pierwszej kolejności wysłał na inhalacje cyklonem". A Marcin N. pisze: "Słuchajcie, wyślijcie zdjęcia do wszystkich ambasad w Polsce. Typ, o ile już ma wizę do USA czy innych krajów, to otrzyma bana na całe życie za propagowanie nazizmu. Nigdzie już nie wyjedzie". Komentarze często są bardzo obraźliwe i wulgarne.