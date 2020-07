Groza na letnio w CANAL+ telewizji przez internet!

Dani, zdruzgotana po samobójstwie siostry, wyrusza ze swoim chłopakiem i jego znajomymi do środkowej Szwecji, gdzie mieszka kultywująca starodawne zwyczaje komuna. Na miejscu przybysze stają się marionetkami w rytualnym przedstawieniu, które reżyserują ich gospodarze. Ari Aster, twórca „Dziedzictwa. Hereditary”, przedstawia autorską wariację na temat folk horroru.

W noc poprzedzającą Halloween rozbija się autobus, którym przewożeni są pacjenci ośrodka zamkniętego. Jednym z pasażerów jest Michael Meyers, psychopata, który od czterdziestu lat przebywał w izolacji. Udaje mu się uciec. Morderca od razu kieruje się do domu Laurie Strode, której nie zdołał zabić cztery dekady temu.

To my (CANAL+ PREMIUM)

Adelaide spędza z mężem i dziećmi wakacje w domku w Kalifornii. Rodzina korzysta z kalifornijskiego słońca, szerokiej plaży i okazji do spotkań z przyjaciółmi. Mimo sielskiej atmosfery Adelaide ma złe przeczucia. Obawia się, że coś złego może przydarzyć się jej bliskim, niepokój przeradza się w paranoję.

Grace tuż po ślubie zostaje zmuszona do makabrycznej zabawy w ogromnej rezydencji. Zdeprawowani bogacze wymagają, by każdy, kto chce należeć do ich rodziny, dopełnił rytuału i wziął udział w grze.