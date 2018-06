"Grillowanie Tuska". Członek Trybunału Stanu nie ma wątpliwości

Działania wokół Donalda Tuska mają charakter bardziej PR-owy niż rzeczywisty - uważa adwokat Jacek Dubois, członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem nie ma powodów, aby szef Rady Europejskiej i były premier odpowiadał przed sądem.

Jacek Dubois w wywiadzie dla Radia Zet powiedział, że ostatnio nie zetknął się z żadnymi słowami i zachowaniem Donalda Tuska, które jako sędziego by go zastanawiało. - Miałem przyjemność oglądać go, kiedy zeznawał jako świadek w sprawie smoleńskiej. Był grad pytań, ale żadne nie dotyczyło jego wiedzy - powiedział adwokat.