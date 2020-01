Grecja. Zatonęła łódź. Na pokładzie 50 osób

Przynajmniej 12 imigrantów zginęło, jak dotąd uratowano 21. To bilans akcji greckich służb u wybrzeży wyspy Paksos. Zatonęła tam łódź, na pokładzie której mogło być nawet 50 osób.

Jak podaje agencja Associated Press, grecka straż przybrzeżna nie informuje, jakiej narodowości są ofiary. Wiadomo, że znaleziono 12 ciał. Uratowano 21 osób, a ratownicy szukają kolejnych. Według ostatnich doniesień łodzią płynęło 50 osób.

Z danych ONZ wynika, że w 2019 roku do Grecji dotarło ok. 75 tys. imigrantów. Większość z nich łodziami. Greckie obozy dla uchodźców od miesięcy są przepełnione. Ich mieszkańcy żyją w złych warunkach, często bez dostępu do toalet, wody i leków.