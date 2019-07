Grecja. Wzrósł bilans ofiar gwałtownej pogody

Do 7 osób wzrósł bilans ofiar w północnej Grecji. Przez tamtą część regionu przetoczyła się co prawda krótka, ale bardzo intensywna burza z gradobiciem. Wśród zabitych jest co najmniej 6 turystów - donosi RMF FM.



Pogoda. Niszczycielska burza z gradem trwała zaledwie kilka minut (East News, Fot: SAKIS MITROLIDIS)

Półwysep Chalcydycki u wybrzeży Morza Egejskiego jest bardzo popularnym regionem wśród turystów. Nikt nie spodziwał się, że może dojść do takiej tragedii. W pewnym momencie porywy wiatru osiągały prędkośc ponad 100 kilometrów na godzinę. Lokalne władze ogłosiły stan wyjątkowy.

Jak zaznaczali świadowie, silna burza powaliła drzewa i pozrywała dachy domów. Całe zjawisko pogodowe trwało kilka minut.

Według władz rannych zostało około 100 ludzi, są to przeważnie turyści. Rzecznik rządu Stelios Pecas poinformował o 23 osobach rannych przebywających w szpitalu. Stan zdrowia jednej kobiety określany jest jako krytyczny.

Wśród ofiar znajdują się turyści z Czech, Rumunii oraz Rosji. Para Czechów zginęła, gdy wichura zmiotła przyczepę kempingową. Dwóch Rosjan - ojca i syna - przygniotło przewrócone drzewo w pobliżu ich hotelu w nadmorskim kurorcie Potidea. Nie udało się ich uratować.

Policja podkreśla, że jeszcze nie jest to ostateczny bilans gwałtownego gradobicia.

