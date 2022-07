Grecja chroni się przed Turcją. Ateny kupują pociski z Izraela

Zbrojenia Aten. Rosną obawy przed działaniem Turcji

Jak podaje grecki serwis informacyjny Newsport.gr, w 2023 roku ruszy dostawa z Izraela do Grecji 27 systemów rakietowych, o łącznej wartości 370 milionów Euro. Docelowo zostaną one rozmieszczone w jednostkach naziemnych stacjonujących przy granicy z Turcją oraz na Wyspach Egejskich. Ateny podają także, że pociski trafią jako wyposażenie dla dostarczonych niedawno do Grecji amerykańskich śmigłowców szturmowych AH-64 i łodzi patrolowych Mark V.