Grażyna Wolszczak walczy ze smogiem. Nie tylko w Polsce

Grażyna Wolszczak, aktorka, która w ostatnim czasie stała się twarzą walki ze smogiem, poleciała do Brukseli. Apelowała o walkę o czyste powietrze. - Jest zainteresowanie wokół mnie, mam dużo propozycji - mówi Wirtualnej Polsce.

- Jestem tu jako zwykły, przerażony i wkurzony obywatel. Rzeczywiście, porwałam się z motyką na słońce. Pozwałam Skarb Państwa o naruszenie moich dóbr osobistych i o to, że niewystarczająco walczy ze smogiem. Sama byłam zdziwiona, że wygrałam - mówiła w trakcie swojego przemówienia.

- Mam taki apel do państwa, aby w imię społecznej odpowiedzialności stworzyć wspólny front walki o środowisko i czyste powietrze. Zacznijcie razem działać. Wiem, że jesteście dla siebie konkurencją, ale środowisko mamy wspólne i wszyscy mamy dzieci. Błagam, zacznijcie działać wspólnie. Macie pieniądze, a to powoduje, że macie realną możliwość wpływu na rzeczywistość. To także ogromna odpowiedzialność. Będziemy, jako obywatele, patrzeć Wam na ręce - dodała.