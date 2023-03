Gratulował Cyrylowi. Kancelaria Dudy reaguje ws. abp. Sawy

Na początku lutego abp Sawa wysłał do patriarchy Moskwy i całej Wszechrusi Cyryla list gratulacyjny z okazji 14. rocznicy jego intronizacji. Odniósł się tam m.in. do sytuacji Cerkwi w Ukrainie stwierdzając, że "wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi i stara się ją zniszczyć". "Naocznie świadczy o tym to, co stało się w Ukrainie" - dodał. Zaznaczył, że jednak "siła Boża jest wielka i niezwyciężona", wyrażając wiarę, że "zło niszczące boski cerkiewny organizm, zostanie zniszczone przez zwycięzcę śmierci i piekła".