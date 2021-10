Granica z Białorusią stoi. Gigantyczne korki na wiele godzin

Dużą cierpliwością muszą wykazać się kierowcy ciężarówek, którzy czekają na przejazd z Dorohuska do Jagodzina. Po stronie ukraińskiej oczekuje ok. 200 pojazdów, a to oznacza około 10 godzin oczekiwania. Z kolei na wyjazd z Polski oczekuje ok. 370 pojazdów (ok. 17 godzin postoju).