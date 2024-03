Granaty z duszącymi substancjami. Tak Rosja walczy na froncie

Rzecznik ukraińskiego zgrupowania wojskowego Tauryda, Dmytro Łychowij, w swoim oświadczeniu wydanym w poniedziałek, podkreślił, że w okresie od 4 do 10 marca rosyjskie siły zbrojne użyły co najmniej 60 granatów zawierających substancje duszące i łzawiące przeciwko ukraińskim siłom w strefie działań Taurydy. Obszar ten obejmuje tereny sięgające od Awdijiwki do zachodniej części obwodu zaporoskiego.