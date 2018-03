Gowin wraca do słynnych słów. "Pomroczność jasna"

Będę unikał nadmiernej szczerości - powiedział wicepremier Jarosław Gowin, pytany o swoje stwierdzenie, że w czasach, kiedy był ministrem sprawiedliwości "nie starczało mu do pierwszego". Ocenił też, że ta wypowiedź nie była przyczyną redukcji liczby ministrów.

- Wszystko może zostać wykorzystane przeciwko panu - ostrzegł na początku programu "Jeden na jeden" TVN24 prowadzący Bogdan Rymanowski . - Już coś o tym wiemy, mam nadzieję, że pomroczność jasna przytrafiła mi się tylko raz - odparł wicepremier. Później mówił też, że w przyszłości będzie uważał na to, co mówi i unikał nadmiernej szczerości. - To premier oceni, czy nie ma za dużo ministrów - wyjaśniał. Pytany o pogorszenie stosunków między Polską i Stanami Zjednoczonymi stwierdził, że ocenia te relacje jako bardzo dobre, choć pojawiła się na nich rysa.

- To nie jest dobra mina do złej gry. Intensywność relacji z ekipą obecnego prezydenta jest bardzo duża, on sam wizytował Polskę w ubiegłym roku, niedawno był u nas sekretarz stanu. Natomiast mówię to nie po to, żeby bagatelizować rysę, która się pojawiła na tych stosunkach. To nie jest nic więcej niż rysa, ale to trwałe oczekiwanie strony amerykańskiej że rozwiążemy problem nowelizacji ustawy o IPN - powiedział wicepremier.