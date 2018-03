Doniesienia o sankcjach wobec Polski. Jest reakcja MSZ

- Dokument opisany przez portal Onet ma charakter niejawny - informuje MSZ. I zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko ochronie informacji. To potwierdza, że budząca kontrowersje notatka jednak istnieje.

Do sprawy wcześniej odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki . Na antenie Telewizji Polskiej stwierdził, że nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy notatka – na którą powołują się dziennikarze portalu Onet.pl – istnieje. Dlaczego? Cichocki zaznaczył, że w ten sposób złamałby prawo.

- Zachodzi podejrzenie, że ktoś udostępnił dziennikarzom właśnie dokument zastrzeżony. Toczy się w tej sprawie postępowanie - oświadczył wiceszef MSZ. Cichocki tłumaczył, że jeśli urzędnik państwowy ujawnił dokument niejawny, to znaczy, że popełnił przestępstwo.

Wiceminister przekonywał, że "dialog z USA jest bezustanny i to, że zdarzają się w nim różnice zdań, ocen, pytania, czy wątpliwości, jest naturalne między najlepszymi sojusznikami, takimi jak Polska i USA". Skrytykował również działania opozycji i niektórych mediów.

- Chodzi o to samo, od ponad dwóch lat. O to, żeby zaprezentować obecny rząd jako nic nie znaczący na arenie międzynarodowej, izolowany, nieposiadający wpływów. Do tej tezy dorabia się na siłę pseudofaktografię - dodał Bartosz Cichocki.

