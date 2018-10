Gowin spodziewa się buntu w PSL. Chodzi o odrzuconą ofertę koalicji z PiS

Wicepremier Jarosław Gowin twierdzi, że działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego nie podzielają stanowiska kierownictwa partii ws. samorządowej koalicji z PiS. Jego zdaniem, wspomniany rozdźwięk może doprowadzić do buntu wewnątrz partii.

Wicepremier ocenił, że w PSL "będą bunty". - Nie wiem, czy na poziomie sejmików, ale na pewno na poziomie powiatów. Wiem, bo mam telefon i otrzymuję takie telefony. Należę do tych polityków, którzy zawsze starali się zachować dobre relacje z ludźmi z drugiej strony barykady. Dlatego czasami dzwonią - stwierdził. Zdaniem Gowina, na poziomie powiatów "jest wielu polityków PSL zainteresowanych współpracą z PiS i całą Zjednoczoną Prawicą".

Stanowisko PSL w tej sprawie jest jednak jednoznaczne. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" lider Ludowców kategorycznie odrzucił ofertę koalicji z PiS, nazywając partię Jarosława Kaczyńskiego "politycznymi terrorystami", którzy "plują na PSL". W podobnym tonie w środę wypowiedział się marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas. - To, co możemy powiedzieć i jest to głos jednolity dla całego Stronnictwa, dla wszystkich 16 regionów: nie wyobrażamy sobie koalicji z partią antysamorządową, jaką jest PiS - stwierdził.