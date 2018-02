Gowin przeprasza za swoją wypowiedź. "Przepraszam zwłaszcza tych, którzy zmagają się z prawdziwym niedostatkiem"

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poskarżył się w wywiadzie, że gdy był ministrem, "nie starczało mu do pierwszego". Te słowa wywołały oburzenie internautów. Teraz Gowin przeprasza wszystkich tych, którzy poczuli się "dotknięci niefortunna wypowiedzią".

- Odwołam się do konkretnej swojej sytuacji, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Miałem wtedy trójkę dzieci na utrzymaniu, studiowały. I słowo honoru - czasami nie starczało do pierwszego. I teraz sytuacja, w której minister - minister sprawiedliwości odpowiada za budżet dziesięciomiliardowy, minister nauki za budżet dwudziestomiliardowy - zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się, jak dożyć do pierwszego, to nie jest sytuacja zdrowa z punktu widzenia państwa - stwierdził Jarosław Gowin.