Gowin napisał felieton dla Haaretza. Mocne słowa wicepremiera o relacjach z Izraelem

W czwartek na łamach izraelskiego portalu pojawił się tekst polskiego wicepremiera. - Pomimo wszystkich naszych różnic my, Polacy i Żydzi, możemy razem płakać nad grobami ofiar z obu naszych narodów. A potem siedzieć i rozmawiać szczerze, jako partnerzy, sprzymierzeńcy i przyjaciele - stwierdził Jarosław Gowin.

- Owszem, antysemickie incydenty występują w Polsce, podobnie jak niestety w innych krajach Starego Kontynentu. To powinno zawsze nas zaalarmować i stymulować całą Europę do zdecydowanych działań - przyznał polski polityk. Gowin zapewnił, że wszelkie przejawy antysemityzmu są potępiane przez polskie władze, ale należy zintensyfikować walkę z nimi, wzmacniając jednocześnie działalność edukacyjną.

- Ale nie jest to moim zamiarem użycie gradu słów, aby zagłuszyć burzę szalejącą wokół nas w tej chwili. Chciałbym zapytać: co się stało, że tak nagle wielu ludzi zapomina o wszystkim i zlekceważyło wszystko, co w ostatnich latach zbliżyło nas do siebie? Dlaczego mielibyśmy go marnować i marnować? Co zyskujemy, gdy odwrócimy się od siebie nawzajem? - zastanawia się wicepremier Gowin.