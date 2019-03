"Gospodarstwo śmierci". Interwencja obrońców zwierząt w Miłoszowie

Padające z głodu zwierzęta i bawiące się wśród nich dziewięcioro dzieci - taki widok zastali obrońcy zwierząt w jednym z gospodarstw na Dolnym Śląsku. Udało się uratować życie kilkunastu zwierzętom.

Przy padłej matce stała jałówka (Facebook.com, Fot: Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt)

Środowy program "Uwaga!" TVN poświęcony był interwencji przedstawicieli Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt w jednym z gospodarstw w Miłoszowie na Dolnym Śląsku. Inspektorzy dostali informację, że na posesji leżą martwe zwierzęta.

- Na terenie gospodarstwa było kilkadziesiąt zwierząt. Padła jedna krowa, jedna koza, jedna świnia i kilka kur. Stan tych zwierząt wskazywał na to, że były zagłodzone. Przetrzymywano je w warunkach skrajnie niehigienicznych - mówi Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

- To był przerażający obraz - dodaje Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Jak relacjonują inspektorzy, kury wydziobały padłej krowie oko, a pozostałe ptactwo domowe rozdziobywało padłe świnie i kury. Część z nich leżała na gnojowniku, a kilka było częściowo zakopanych na podwórku. "Gospodarstwo śmierci" - tak nazwali to, co zobaczyli.

"Zwierzęta ciągle wyły"

Z gospodarstwa DIOZ odebrał jałówkę, świnie wietnamskie, kozy, królika oraz gołębie, które zostały przewiezione do domu tymczasowego. Zwierzęta zostały nakarmione i poddane leczeniu.

Zwierzętami zajmowała się 42-letnia Agnieszka G., matka dziewięciorga dzieci. Co prawda, żywy inwentarz nie należał do niej, tylko do męża, ale ten siedzi w więzieniu. Obrońcy praw zwierząt, którzy interweniowali w tym domu, twierdzą, że dzieci na co dzień widziały martwe zwierzęta, bawiły się wśród nich. W domu mieszkają też dwaj bracia partnera kobiety. Według relacji inspektorów obaj mężczyźni mieli być pijani i ubrudzeni fekaliami.

Jak komentują sąsiedzi, zwierzęta ciągle "przerażająco wyły". Na początku kobieta miała do nich chodzić i je karmić, ale z czasem przestała dawać sobie z tym radę. Agnieszka G. została oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Ojciec siedzi za przemoc

- Zwierzęta dostawały słomę, jak ją mieliśmy. Kupowałam marchewki, buraki, kapustę. To nie tak, że my specjalnie zabiliśmy te zwierzęta. Chcieliśmy je ratować, ale nie mamy na ten temat wiedzy - broni się Agnieszka G. Twierdzi, że do chorej krowy wezwała weterynarza. Ten potwierdza, że krowa była wygłodzona i leżała, a jej opiekunka zapewniała, że ma już zamówione siano dla niej.

Mąż Agnieszki, Tadeusz B. rok temu został skazany za znęcanie się nad rodziną. Dostał wyrok w zawieszeniu i nadal stosował przemoc wobec dzieci i żony, więc sąd odwiesił mu "zawiasy". Z relacji Agnieszki G. wynika, że pił i bił ją i dzieci, groził, że ich pozabija.

Rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i od 13 lat kuratora sądowego. Korzystają od lat ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mają też przydzielonego asystenta rodziny. Urzędnicy z MOPS twierdzą, że radzili Agnieszce G., aby oddała zwierzęta, skoro nie potrafi się nimi zajmować. Widzieli, że zwierzęta są zaniedbane.

Po wybuchu afery ze zwierzętami, sąd rodzinny umieścił wszystkie niepełnoletnie dzieci pani Agnieszki w pogotowiu opiekuńczym. Burmistrz Miłoszowa obiecał kobiecie lokal socjalny. Jeżeli sąd rodzinny odda jej dzieci, kobieta będzie mogła opuścić gospodarstwo męża i wprowadzić się do nowego mieszkania.

Źródło: Uwaga! TVN