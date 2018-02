Gorzów Wlkp.: Pijany dyżurny kierował ruchem. Usłyszał już zarzuty

Do zatrzymania doszło we wtorek w Nowinach Wielkich. Funkcjonariusze służby ochrony kolei oraz policja zatrzymała pijanego dyżurnego, który kierował ruchem pociągów z 2,5 promilami alkoholu we krwi.

Dyżurny po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty (iStock.com)

- Około godziny 12 funkcjonariusze straży ochrony kolei podczas przeprowadzania rutynowej kontroli, wyczuli że osoba kierująca ruchem może być pod wpływem alkoholu – tłumaczy Maciej Kimet z zespołu prasowego KWP w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z portalem gazetalubuska.pl.

Na miejsce został wezwany dzielnicowy z Witnicy. Władze kolei podjęły także decyzję o tymczasowym wstrzymaniu ruchu pociągów.

- Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Kierowanie ruchem pociągu w takim stanie mogło nieść ze sobą poważne konsekwencje – tłumaczy Kimet. - Po przebadaniu dyżurnego ruchu alkomatem, okazało się, że miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za pełnienie funkcji dyżurnego ruchu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara od 3 do 5 lat więzienia.