Gorzów Wielkopolski. Polka miała zwymyślać i pobić Hindusa

24-latka z Gorzowa Wielkopolskiego najpierw miała znieważyć 31-letniego obywatela Indii, a następnie pobić go i okraść. Kobieta usłyszała zarzut rozboju, za który grozi jej do 12 lat więzienia. Podejrzana nie przyznaje się do winy.

Podejrzana nie przyznaje się do winy (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

Policja podaje, że do incydentu doszło w piątek na ul. Kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta wulgarnie obraziła poszkodowanego na tle narodowościowym, a następnie "nakłaniała go" do opuszczenia Polski.

Później doszło do rękoczynów. 24-latka uderzyła mężczyznę w twarz, a gdy ten leżał na ziemi zabrała mu saszetkę, w której miał schowane 500 euro. Ranny Hindus trafił do szpitala z obrażeniami twarzy.

Policjanci szybko schwytali podejrzaną kilka ulic od miejsca zdarzenia. Gdy kobieta zobaczyła zbliżających się do niej funkcjonariuszy, próbowała ukryć się w jednym z mieszkań, jednak mundurowi nie odpuścili i zatrzymali 24-latkę.

Podejrzana została przesłuchana. Nie przyznaje się do winy. Policja jak i prokuratura będą wnioskować o areszt tymczasowy dla kobiety.

Źródło: TVN24

