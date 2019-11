Gorzów Wielkopolski. Jest wniosek o zawieszenie sędzi. Miała pomówić Zbigniewa Ziobrę

Jest wniosek o zawieszenie sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpii Barańskiej-Małuszek. Powód? Miała "nie zachować powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych". Chodzi m.in. o krytyczne wpisy pod adresem ministra Zbigniewa Ziobry.

Wszystko zaczęło się od tego, że 15 listopada zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych sędzia Przemysław Radzik skierował do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o rozpoznanie sprawy przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpii Barańskiej-Małuszek.

Sędzia Barańska-Małuszek miała "nie zachować powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych". Chodziło o to, że we wpisach na Twitterze z dnia 9 oraz 25 sierpnia miała "pomówić" jednego z prokuratorów Prokuratury Krajowej i jednocześnie kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Barańska-Małuszek oceniła go jako osobę, która "nie ma stażu i łamie prawa człowieka". Z kolei jej zdaniem Zbigniew Ziobro, "wyprodukował aferę" i jest "odpowiedzialny za stworzenie systemu korupcyjnego w sądach i prokuraturze uzależniającego wymiar sprawiedliwości od woli politycznej".