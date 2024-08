Górale mogą być zadowoleni. Pełne hotele i pensjonaty

- 650 zł to cena za nocleg dwóch osób w centrum Zakopanego, 2 km od Krupówek, ze śniadaniem w standardzie trzech gwiazdek. Jeszcze wczoraj widziałem u swoich kolegów, w standardzie dwie gwiazdki minus, ale 700 metrów od Krupówek, za 299 zł za dwie osoby ze śniadaniem - to ultraatrakcyjna cena. Standard czterech gwiazdek to 1,5 tys. zł za dobę - mówi WP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.