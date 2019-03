Gorący dzień w polityce. Trzy konwencje

We Wrocławiu odbyła się trzecia tegoroczna konwencja regionalna konwencja wyborcza PiS przed wyborami do europarlamentu. Podczas posiedzenie Rady Krajowej PO w Warszawie z kolei, największa partia opozycyjna zaakceptowała kandydatów na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE. Również Wiosna Roberta Biedronia prezentuje swoich kandydatów.

Jarosław Kaczyński (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)