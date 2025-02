W studiu zrobiło się gorąco. "Pan jest wyjątkowo bezczelny"

Podczas programu "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, poseł Lewicy Tomasz Trela ostro skrytykował Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. Trela uznał, że zapowiedzi Nawrockiego o obniżeniu cen energii o 33 proc. to " strzelenie w twarz prezydentowi ".

- Takie głupoty opowiadać w niedzielny poranek, że Nawrocki obniży o 33 proc. ceny energii, nie podając żadnych kosztów z tym związanych, to jest strzelenie w twarz aktualnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie: no zobacz Andrzej, ty taki nieudolny i nie możesz tego zrobić, a ja "Karol wielki" zrobię to, bo mi napisali przy ulicy Nowogrodzkiej - mówił Trela.