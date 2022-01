Gorąco w Sejmie. "Dosyć tych kłamstw panie Budka"

Odpowiedział mu wicepremier Jacek Sasin, który przekonywał, że podwyżka cen gazu to wina poprzednich rządów. - Dosyć tych kłamstw panie Budka (...) To wy daliście Putinowi możliwość szantażowania całej Europy cenami gazu - grzmiał. - Jeśli dziś upominacie się o polskich przedsiębiorców, to jedźcie do Brukseli, bo to europejscy biurokraci zabraniają nam regulować ceny gazu - mówił. Sugerował również, by Donald Tusk przekonał "swoją koleżankę" Ursulę von der Leyen do obniżki cen gazu.