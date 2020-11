Gorąco w PiS. Mateusz Morawiecki zagrożony? "Próbujemy uratować okręt, który tonie"

"Mamy wyjątkowe nagromadzenie konfliktów. Każdy indywidualnie byłby do rozwiązania, ale razem, podlane pandemią, są zagrożeniem" - mówi "GW" "ważny polityk z Nowogrodzkiej". I wylicza: epidemia koronawirusa, decyzja Trybunału Konstytucyjnego zaostrzająca prawo antyaborcyjne i związane z tym uliczne protesty, weto do unijnego budżetu, spory w samym PiS i rozprawa z wewnętrzną opozycją, wreszcie okiełznanie sojuszników z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina.

"Mateusz Morawiecki nie musi się bać". Borys Budka składa premierowi ofertę ws. budżetu UE

PiS może się rozpaść?

"Ważny polityk" Zjednoczonej Prawicy zdradza dziennikowi: "Jesteśmy w fazie decydujących rozstrzygnięć. Albo dojdzie do rozkładu naszego obozu, albo uda się nam to powstrzymać".

Na pytanie o to, komu się to uda, odpowiedź jest różna. "Bez prezesa nic się nie uda" - to z Nowogrodzkiej. "Kto, jak nie Morawiecki, miałby sobie poradzić?" - to z Ujazdowskich.