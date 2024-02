Gorąco przed Sejmem. Przepychanki z politykami PiS [TRANSMISJA]

Przed rozpoczęciem obrad Sejmu politycy PiS, m.in. Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński i Ryszard Terlecki, zgromadzili się przed pomnikiem AK, który znajduje się na wprost parlamentu. Dołączyli do nich Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Na pytania dziennikarzy, czy byli posłowie zamierzają wejść do Sejmu, padła odpowiedź: "tak". Następnie doszło do przepychanek.