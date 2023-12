Gorąco na komisji w Sejmie. Chce iść pan już spać?

We wtorek w Sejmie debatowano m.in. nad projektem uchwały ws.powołania Komisji Śledczej ds. Pegasusa, ds. wyborów kopertowych oraz do spraw tzw. afery wizowej. Pierwsze czytanie miało miejsce w ubiegły wtorek. Po nim projekty skierowano do dalszych prac w komisji ustawodawczej, by dziś od godz. 17.00 dyskutować nad zaproponowanymi poprawkami.