Gorące sceny w kościele w Hiszpanii. Jest oświadczenie arcybiskupa

Katedra Toledo to jeden z najsłynniejszych budynków sakralnych w Hiszpanii. To właśnie tam hiszpański artysta C. Tangana i argentyńska piosenkarka Nathy Peluso nakręcili teledysk do wspólnej piosenki pt. "Ateo". W języku hiszpańskim to słowo oznacza ateista - przekazał portal cnn.com.